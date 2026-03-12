Глава Лобни приняла участие в форуме по капремонту Подмосковья

Глава городского округа Лобня Анна Кротова 11 марта приняла участие в первом областном форуме «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации». На мероприятии обсудили обновление многоквартирных домов и задачи по повышению качества работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В форуме также участвовал заместитель главы по вопросам ЖКХ Сергей Пигуль. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить высокое качество капитального ремонта и подчеркнул, что ключевым условием остается прямой диалог с жителями.

В Лобне в 2026 году в программу капитального ремонта включили 66 многоквартирных домов. Планируется обновить 408 конструктивных элементов, в том числе отремонтировать 41 кровлю и 33 фасада, заменить внутренние инженерные системы в 33 домах и газопроводы в 16 домах. Также намечены замена и ремонт 12 лифтов, ремонт 24 фундаментов и 21 подвального помещения.

В 2027 году запланирован ремонт 39 домов с обновлением 341 элемента, в 2028 году — 65 домов и 253 элемента. В 2025 году фонд капитального ремонта Московской области привел в порядок 62 дома в Лобне.

С этого года за все виды работ в одном доме отвечает один подрядчик. Контракты заключают на один год и не более чем на пять домов, что позволяет усилить контроль за качеством и сроками.

Ознакомиться с перечнем адресов и сроками работ можно на интерактивной карте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке https://fkr-mosreg.ru/map/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.