Глава Лобни Анна Кротова посетила предприятие «Фоксвелд Рус» в округе

Глава Лобни Анна Кротова 16 сентября посетила компанию «Фоксвелд Рус», где с сентября 2025 года строят производство сварочного оборудования. Запуск мелкосерийного выпуска продукции намечен на февраль 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова 16 сентября посетила с рабочим визитом компанию «Фоксвелд Рус». Предприятие входит в число лидеров российского рынка сварочной продукции, строительного оборудования и инструментов.

С сентября 2025 года на площадке строят производство сварочного оборудования. На первом этапе компания планирует выпускать две модели, затем линейку продукции расширят. Мелкосерийное производство рассчитывают запустить в феврале 2027 года.

«Поддержка местных предприятий и создание условий для реализации инвестиционных проектов остаются одним из важных направлений нашей работы. В округе работают порядка 60 промышленных предприятий, реализуются 14 инвестиционных проектов. Создано 2165 новых рабочих мест», — подчеркнула Анна Кротова.

Развитие производств, модернизация предприятий и запуск новых мощностей способствуют росту экономики, созданию высокопроизводительных рабочих мест и расширению ассортимента продукции. В Московской области также реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на устойчивое развитие конкуренции, предпринимательства и частной инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.