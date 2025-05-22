Глава Люберец проверил строительство Центра общественной безопасности в Зенино

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с начальником МУ МВД России «Люберецкое» Евгением Романцевым проверил ход строительства Центра общественной безопасности в микрорайоне Зенино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Микрорайон Зенино молодой, активно развивается и прирастает новыми жителями, поэтому вопросы безопасности, конечно же, очень важны. В Центре общественной безопасности строители ведут черновую отделку внутренних помещений. Планируется, что в современном двухэтажном здании, оснащенным всем необходимым, будут нести службу более 60 сотрудников МУ МВД России „Люберецкое“. Они будут обеспечивать общественный порядок в микрорайоне, а также в ближайших населенных пунктах», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что открытие Центра общественной безопасности в микрорайоне Зенино запланировано на лето 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.