Глава Люберец провел повторную встречу с жителями в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел повторную встречу с жителями в формате выездной администрации в Островецкой школе (д. Островцы, ул. Подмосковная, 5). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Как и обещали, повторно провели встречу в формате выездной администрации в Островецкой школе и поздравили наших уважаемых жительниц с наступающим Международным женским днем. В прошлый раз самыми актуальными были вопросы о необходимости замены документов, запуска автобусного маршрута в Сельцо, а также экологическая обстановка в промзонах поселка. За месяц нам удалось решить каждый из них», — отметил Волков.

Он уточнил, что на сегодня самый главный вопрос, беспокоящий жителей, — это смена управляющей компании в поселке.

«К управлению домами приступила УК, которая не выстраивает диалог с собственниками, поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание жилого фонда. Совместно с профильным министерством обязательно разберемся в этом вопросе — обязательно будем информировать жителей», — подчеркнул Волков.

Глава Люберец, в свою очередь, поблагодарил жителей за неравнодушие.

«Встреча, как и в прошлый раз, прошла продуктивно и конструктивно», — подытожил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.