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Глава Люберец передал семье бойца, погибшего в зоне СВО, удостоверение к Ордену Мужества

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков навестил семью люберчанина Александра Антифьева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, и передал удостоверение к Ордену Мужества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наш земляк Александр Антифьев в зону проведения специальной военной операции отправился добровольцем в октябре 2022 года. С отличием окончил люберецкую гимназию № 41, был в числе лучших на курсе в МГИМО, старший лейтенант, командир взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона. Жизнь Александра трагически оборвалась 17 сентября 2024 года при исполнении боевой задачи на территории Харьковской области в городе Волчанск…», — отметил Волков.

Глава Люберец вместе с военкомом Александром Королёвым вручили родителям бойца удостоверение к Ордену Мужества, которым посмертно награждён их сын.

«Невосполнимая утрата… В гимназии, где учился Александр, обязательно увековечим его память. Чтобы молодые мальчишки воспитывались на примере Героя», — подчеркнул Владимир Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.