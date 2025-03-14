Глава Люберец ответил на вопросы жителей округа во время выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков ответил на вопросы жителей на встрече в формате выездной администрации. Она прошла на базе национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России» Государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Прием жителей округа провели совместно с исполнительным директором Совета муниципальных образований Московской области Николаем Ханиным. Специалистов «НЦВ Миль и Камов» волновали вопросы содержания территории, качество работы управляющих компаний, благоустройство, безопасность и другие», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что все обращения были внесены в протокол для оперативного исполнения.

«Благодарю руководство «НЦВ Миль и Камов» и всех сотрудников предприятия за неравнодушное отношение и участие в жизни Люберец!» — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.