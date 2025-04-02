Глава Люберец ответил на вопросы жителей округа во время выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков ответил на вопросы жителей во время встречи с населением в формате выездной администрации. Она состоялась накануне в школе № 51 по адресу: пос. Мирный, ул. Академика Северина, д. 5, к. 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Особо отмечу один из вопросов, который мне адресовали. Роман — юнармеец, активно помогает фронту — изготавливает окопные свечи. Попросил оказать содействие и предоставить помещение, где можно было бы комфортно после учебы заниматься этим важным и нужным делом. Конечно же, обязательно поможем», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что на встрече обсудили с жителями содержание территории и работу управляющих компаний, благоустройство, безопасность и другие.

«Благодарю жителей микрорайона за неравнодушие и конструктивный диалог!» — подытожил Владимир Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.