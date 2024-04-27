Глава Люберец дал старт летнему сезону в парке

Глава городского округа Люберцы вместе с жителями дали старт летнему сезону дали в Центральном парке в рамках общеобластной акции «День добрых дел», говорится на сайте администрации муниципалитета.

«Вместе с активными жителями повесили домики и кормушки для алтайских белок, которые теперь будут жить в Центральном парке, установили специальный фандомат с кормом для животных и птиц, собрали и раскрасили «Лавочки дружбы», высадили деревья, приняли участие в экологических мастер-классах», — отметил Волков.

Он добавил, что в округе сегодня заработали фонтаны.

«Спасибо всем, кто принял сегодня участие в областной акции! Погода не помешала нам провести этот день с пользой для родного округа! Пусть каждый день будет «Днем добрых дел», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.