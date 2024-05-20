Глава Люберец 22 мая встретится с жителями в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 22 мая проведет встречу с жителями в формате выездной администрации в школе № 46 по адресу: поселок Малаховка, ул. Пионерская, 19. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Уважаемые люберчане! Вы сможете задать вопросы моим профильным заместителям, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи в 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.