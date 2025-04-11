Глава Ленинского округа вручил долгожданные ключи от квартиры внуку ветерана ВОВ

В преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава Ленинского городского округа исполнил просьбу ветерана Александра Александровича Ковальчука, оказав помощь в решении жилищного вопроса своего внука. В рамках поддержки семей ветеранов, Станислав Каторов вручил его внуку долгожданные ключи от нового жилья, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Мы приложили все усилия и подготовили ключи. В скором времени вас пригласят для оформления необходимых документов, и вы сможете лично осмотреть свою квартиру. Для нас особенно важно поддерживать семьи ветеранов и воплощать в жизнь их просьбы и пожелания. Это наш скромный вклад в выражение благодарности за их неоценимый вклад в Победу», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По словам внука ветерана, Александра Попова, квартира сдается с чистовой отделкой. Уже завершены работы по ремонту комнат: поклеены обои, установлены окна, натяжные потолки, межкомнатные двери и ламинат. В ванной комнате и санузле установлена вся необходимая сантехника. Семья с нетерпением ждет завершения работ, чтобы заказать бытовую технику на кухню. В новой квартире они будут жить с женой и четырьмя детьми.

«Наша трехкомнатная квартира была приобретена три года назад. Ранее мы проживали в однушке в Молоково, и на тот момент у нас было двое детей. Приняв совместное решение и продав однокомнатную квартиру, мы оформили льготную ипотеку у застройщика и купили трехкомнатную. Местоположение жилого комплекса было выбрано не случайно — близость к МКАД и нашим родственникам. Кроме того, застройщик зарекомендовал себя как надежная и крупная компания, а новый ЖК отличается интересными архитектурными решениями», — рассказал внук ветерана Александр Попов.

Сам Александр Ковальчук выразил огромную благодарность и заявил, что это великое счастье, когда его внуки переедут в свое жилье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.