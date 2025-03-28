Глава Ленинского округа проверил работу детского сада в ЖК «Первый квартал»

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил работу детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников в жилом комплексе «Первый квартал». Данный детский сад является частью общеобразовательного комплекса школы № 11, он начал свою работу в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Важно учитывать опыт, полученный в ранее открытых дошкольных учреждениях, при строительстве новых объектов образования. В ходе проверки работы детского сада пообщался с родителями воспитанников и педагогическим составом. Целью было узнать их мнение об эксплуатации детского сада и определить аспекты, на которые застройщикам следует обратить внимание при возведении новых дошкольных учреждений», — сказал Станислав Каторов.

В рамках визита главе округа была организована ознакомительная экскурсия по различным помещениям детского сада, включая групповые комнаты, рекреационные зоны, медицинский кабинет и пищеблок.

«Наш детский сад спроектирован по принципу конструктора, состоящего из модулей различных размеров. Архитекторы отказались от традиционных решений и создали уникальное пространство. Центральным элементом является просторный атриум с высотой потолков в десять метров и верхним освещением, который используется как сцена, место для праздников, игр, совместных занятий и просмотра мультфильмов. Здесь есть амфитеатр с многоуровневыми сиденьями, залы для спорта, танцев и музыки, открытая зона для педагогов, кабинеты психолога, логопеда и медицинского работника, кухня, прачечная и 12 групповых комнат для детей. Все помещения обладают мобильностью, адаптируются под разные задачи. Детям нравится проводить время в рамках пребывания в садике на свежем воздухе, для них тут оборудованы прогулочные площадки в эко-стиле и мини-огород, чего не встретишь в других детских садах. За время работы в данном здании, честно говоря, нами не были выявлены минусы. Здесь комфортно и детишкам, и педагогам», — рассказала в ходе экскурсии главе заместитель директора по дошкольному отделению Видновской школы № 11 Яна Николаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.