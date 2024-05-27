Глава Ленинского округа поздравил выпускников с окончанием школы

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил Видновский художественно-технический лицей и поздравил одиннадцатиклассников с окончанием школы. В этом году из лицея выпускается 90 ребят, среди которых призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, английскому языку, обществознанию, истории, медалисты и отличники, рассказали в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Сегодня последний звонок прозвучал для 4022 выпускников 9-х и 11-х классов Ленинского округа. Прощание со школьной порой — это один из самых волнующих и важных этапов в жизни каждого из нас. Все мы, как и сегодняшние выпускники, прошли интересный путь, оставляя позади незабываемые школьные годы, наполненные учебой, дружбой и радостью, яркими впечатлениями, победами и открытиями. Уверен, что и на выпускных экзаменах, и на конкурсных испытаниях при поступлении в вузы ребята из Ленинского округа покажут достойные результаты. Мы в вас верим, только вперед! И помните — вы наше будущее и опора для нашей страны, — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Закрывая школьный альбом…» — так назывался праздник последнего звонка для лицеистов. Выйдя на сцену, выпускники перелистывали страницы своей школьной жизни вспоминая каждого, кто имел для них значение в течение 11 лет. Со сцены звучали песни и стихи, исполнялись сценки. Для классных руководителей одиннадцатиклассники приготовили теплые видеопоздравления. Самым трогательным моментом праздника стала совместная песня выпускников и их родителей.

В пресс-службе рассказали, что развитию молодежного движения в лицее уделяется большое внимание, так, две выпускницы Диана Назарян, Виктория Петрова — активистки «Движения первых», семь выпускников имеют золотые значки ГТО. Два выпускника с ограниченными возможностями здоровья обучались с применением дистанционных технологий, один из них, Дмитрий Лепетюха, стипендиат главы Ленинского городского округа, призер и победитель областных и муниципальных конкурсов. Выпускники лицея на протяжении многих лет возвращаются в школу в качестве дипломированных специалистов.

Добавим, что последние звонки сегодня прозвучали во всех школах Ленинского городского округа. Выпускников образовательных учреждений муниципалитета также поздравляли заместители главы Ленинского округа. Впереди у ребят сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.