Сильные магнитные бури ожидаются на Земле с 10 по 13 июля

Эксперты рассказали о сильных магнитных бурях на Земле в конце недели

Лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН рассказала, что с 10 по 13 июля 2025 года на Земле прогнозируются сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце, сообщает kp.ru .

В начале недели, 7 и 8 июля, геомагнитная обстановка останется спокойной, несмотря на недавние мощные вспышки и выбросы плазмы на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, первые дни недели пройдут без значительных магнитных возмущений, так как не все выбросы были направлены к Земле, а плазме требуется время, чтобы достичь планеты.

Ситуация изменится с четверга, 10 июля. В этот день и в пятницу, 11 июля, ожидаются сильные магнитные бури мощностью 5–6 баллов по девятибалльной шкале. Влияние солнечной активности сохранится и в выходные, 12 и 13 июля, когда прогнозируются бури средней силы.

Астрономы отмечают, что такие события могут привести к появлению полярных сияний, однако в средней полосе их будет сложно наблюдать из-за светлых ночей.

Вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье остается спорным. Советские медики считали, что геомагнитные возмущения могут сказываться на самочувствии, основываясь на исследованиях Александра Чижевского. Современные специалисты относятся к этой проблеме осторожнее, часто объясняя недомогания психосоматикой.

Ученые продолжают изучать влияние магнитного поля на живые организмы. Эксперты советуют людям, чувствительным к переменам погоды, соблюдать режим и следовать рекомендациям врачей в периоды повышенной солнечной активности.