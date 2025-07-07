Подведены итоги международного конкурса ответственного туризма в виноделии

На II Глобальном саммите по ответственному винному туризму в китайском Яньтае подвели итоги. Престижную награду от Всемирной организации винного туризма (GWTO) в категории «Лучший опыт ответственного энотуризма» (Award for Best Responsible Wine Tourism Experience) вручили российскому бренду «Абрау-Дюрсо», сообщает СМИ2 .

Это первый случай, когда Россия получает столь высокую международную оценку в сфере винного туризма, бренд стал первым отечественным обладателем этой премии. Делегацию компании возглавляла вице-президент по туризму и спецпроектам Ирина Гончарова.

В номинации GWTO Award российский производитель опередил конкурентов из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили, Аргентины и других стран. Эксперты отметили бережное отношение к экологии и культурному наследию при развитии инфраструктуры, вклад в социально-экономический рост региона, устойчивое развитие энотуризма для будущих поколений, а также стратегию coopetition (партнерская конкуренция) — создание совместных туристических продуктов с другими игроками рынка.

В 2023 году курорт посетили 600 тысяч гостей — это 25% от общего потока туристов в российской винодельческой индустрии. Гостям предлагают мультиформатный отдых под брендом «Эно-эко-этно». Помимо дегустаций и гастрономии, здесь доступны пешие маршруты по виноградникам, Черноморскому побережью и заповедным уголкам природы. Объем инвестиций в курорт до 2030 года достигнет 23,2 млрд рублей.