Промышленный сбор могут ввести в России для электронных товаров

Руководитель Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах расширить систему сборов на другие отрасли, кроме автомобильной, включая электронику. На данный момент такой сбор существует только для автомобилей и успешно защищает российских производителей. Алиханов считает, что это поможет защитить бизнес, сообщает РБК .

В других областях промышленности этот механизм будет называться «промсбором». Какие именно отрасли попадут в список, пока обсуждается.

Специалисты предупреждают, что важно правильно рассчитать размер сборов. Слишком высокие ставки могут привести к удорожанию товаров и снижению покупательского интереса.

Автомобильный рынок уже показал, как важно иметь четкие правила при введении сборов, чтобы у всех участников процесса была полная картина. Когда утильсбор стал выше, продажи машин снизились почти на треть, а китайские марки заняли больше двух третей рынка. Это говорит о том, что без продуманных правил такие меры могут исказить рынок.

Алиханов считает, что стоит учиться у Южной Кореи, где замена импорта работает правильно — они создают продукты, способные соревноваться на мировом рынке, а не только внутри страны.

Ранее сообщалось, что новый налог в России хотят ввести для того, чтобы поддержать критически важные отрасли.