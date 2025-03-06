Глава Ленинского округа поздравил прекрасных дам с их предстоящим праздником

В детской школе искусств города Видное состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Торжественную часть концерта открыл глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, который обратился к присутствующим женщинам с теплыми поздравлениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Этот особенный день — еще один прекрасный повод выразить вам, нашим любимым женщинам, самые искренние слова благодарности и восхищения. В нашем округе живут удивительные женщины — талантливые, целеустремленные, трудолюбивые. Вы успешно реализуете себя в профессии, активно участвуете в общественной жизни, создаете уют в семьях и воспитываете детей. Особые слова благодарности хочу выразить женам и матерям наших защитников. Ваша поддержка и любовь помогают им выполнять свой долг», — обратился ко всем присутствующим в ходе мероприятия глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение. Около 30 женщин были награждены благодарностями и грамотами за добросовестный труд, высокие профессиональные качества и безупречную работу на благо Ленинского городского округа. На праздник были приглашены жены и матери бойцов специальной военной операции, которым вручили цветы, а также представительницы ветеранского сообщества, общественных организаций, муниципальных предприятий и учреждений. В качестве подарка для всех присутствующих представительниц прекрасной половины человечества местные творческие коллективы подготовили праздничные номера.

Также напоминаем, что муниципальные учреждения культуры Ленинского городского округа подготовили цикл мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. Всех представительниц прекрасной половины человечества приглашаем 8 марта на площадку перед кинотеатром «Искра», где в 12:00 состоится праздничный концерт творческих коллективов Ленинского округа.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.