Глава Ленинского округа поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

В Ленинском городском округе на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. Всего в мероприятии приняли участие порядка 100 представителей МСП и крупных компаний, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В мероприятии приняли участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, заместитель министра здравоохранения Московской области Алена Штукина, заместитель председателя местного Совета депутатов Артур Григорян, директор Департамента по содействию инвестициям и предпринимательским инициативам ТПП МОЕлена Каныгина, представители крупных организаций таких как, ГК «Албес», АО «Гипсобетон», АО «Сантехкомплект», АО «МегаПак» и многие другие.

«Предпринимательское сообщество Ленинского городского округа сегодня — это более 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса! Вы обеспечиваете развитие экономики и социальной сферы, предоставляете жителям широкий спектр товаров и услуг, создаете рабочие места, реализуете важные инвестиционные проекты. С начала 2024 года у нас уже создано свыше 1400 новых субъектов малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели активно работают в направлении импортозамещения. Важно, что в этих непростых условиях бизнес остается социально ответственным, продолжая реализацию социальных и благотворительных проектов, проявляя заботу о тех, кто нуждается в поддержке», — сказал Станислав Каторов, открывая мероприятие.

Он также подчеркнул, что сегодня на всех уровнях власти — федеральном, региональном, местном — ведется непрерывный поиск дополнительных стимулов для бизнеса.

«Ряд региональных мер поддержки вступает в силу в ближайшее время: субсидии для промышленных предприятий -с 3 июня, субсидии для социальных предприятий и гранты для молодых предпринимателей начнут действовать с 1 августа. В этом году мы увеличили в пять раз сумму субсидий — с 2 до 10 миллионов рублей», — рассказал предпринимателям глава Ленинского округа.

В ходе мероприятия лучших предпринимателей отметили областными и муниципальными наградами.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.