Глава Ленинского округа посетил предприятие по производству напитков в Видном

Вопросы развития производства и дорожно-транспортной инфраструктуры в Северной промышленной зоне Видного обсудил глава Ленинского округа Станислав Каторов с руководством компании «Мегапак». Это один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это важное для экономики муниципалитета предприятие с большим оборотом и большим количеством рабочих мест — здесь работает 380 человек. Компания непрерывно развивается, и наша задача — помогать предпринимателям в решении инфраструктурных вопросов. В частности, необходимо, чтобы нашим жителям, которые здесь трудятся, было удобно добираться на работу. Для этого уже в октябре запустим новый автобусный маршрут», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он добавил, что с предпринимателями также обсуждается проект реконструкции дорожной сети на территории Северной промзоны, которая должна коснуться большого количества предприятий.

Компания «Мегапак» производит порядка 500 млн единиц безалкогольных и слабоалкогольных напитков в год: воду, лимонады, энергетики и другую продукцию. В производственный комплекс предприятия входит четыре собственные артезианские скважины, купажное отделение, шесть современных производственных линий и лаборатория, направленная на соблюдение высоких стандартов качества.

В 2022 году компания одной из первых в Московской области включилась в процесс импортозамещения и наладила выпуск газировки, аналогичной известным западным брендам, ушедшим с российского рынка. «Мегапак» не только вносит существенный вклад в экономику, но и является социально-ответственным предприятием, принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.