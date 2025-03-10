Глава Ленинского округа Каторов пообщался с женщинами, потерявшими мужей на СВО

По случаю Международного женского дня Станислав Каторов навестил жительниц Ленинского городского округа, чьи мужья не вернулись со специальной военной операции. Одна из встреч состоялась с семьей Романа Бойко. Его супруга Светлана, несмотря на все сложности, продолжает плодотворную работу в избирательной системе муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В знаменательный день, когда все женщины принимают добрые слова и поздравления, хочется выразить особую поддержку и внимание женам и матерям, потерявшим своих мужей и сыновей в ходе специальной военной операции. Вдова Романа — Светлана, а также их дочь Алена и мама Елена Николаевна помнят бойца как настоящего героя, как защитника, как чуткого и отзывчивого человека», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Роман вступил в ряды Вооруженных Сил РФ, подписав контракт 10 октября 2022 года. До участия в специальной военной операции он на протяжении 15 лет служил в Федеральной службе исполнения наказаний.

21 мая 2024 года Светлана получила трагическое известие от сослуживцев мужа о его гибели в бою у села Клещеевка Донецкой Народной Республики.

«Мы познакомились с мужем в техникуме. Вместе мы прожили 18 прекрасных лет. Без него тяжело, очень. Поддержка семьи, домашние хлопоты и работа помогают справляться. Его очень не хватает, но я ощущаю его присутствие рядом, всегда. Когда мы гуляли, он всегда шел справа от меня, и сейчас я чувствую его справа», — рассказала Светлана.

В ходе встречи семья героя поделилась с главой муниципалитета рядом сложных вопросов, с которыми им не справиться в одиночку. Станислав Каторов уже подключился к их решению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.