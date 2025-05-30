Глава Красногорска Волков провел выездную администрацию в колледже округа

В этом году Красногорский колледж отметит юбилей — 70-летие с момента основания. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков на встрече с преподавательским составом и студентами колледжа ответил на самые волнующие вопросы, которые обозначили круг тем от предоставления жилья, организации производственной практики и трудоустройства до поддержки молодых семей, отраслей строительства, благоустройства и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с тем в обязательном порядке поддержим инициативы студенческого актива в реализации в Красногорске творческих и креативных проектов. Сегодня те условия, которые создаем для студенчества, являются определяющими в части кадрового потенциала округа и пополнения его состава выпускниками наших учреждений профессионального образования. И уже в ближайшее время в здании колледжа на улице Речной начинается капитальный ремонт, по итогам которого будут созданы современные условия для обучения и получения практических знаний», — сказал Дмитрий Владимирович.

Выездные администрации проходят на еженедельной основе. Следующая состоится 3 июня в 17:00 в усадьбе «Знаменское-Губайлово».

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В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.