Глава Красногорска принял участие в Рождественском богослужении

Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков принял участие в богослужении, посвященном Рождеству Христову, в Знаменском храме, расположенном в деревне Марьино. Об этом сообщили в администрации округа.

«Дорогие красногорцы! Искренне поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Сотканный из смирения и надежды, в этом теплом празднике живет та искренняя вера в великие свершения, что стучится в сердце каждого, кто уповает на чудо явления в этот мир Спасителя нашего — Иисуса Христа. В свете свечи на столе, в улыбке близкого человека и во всепрощающей силе любви скрыта духовная сила, что испокон веков наделяет этот праздник радостью и умиротворением. И сегодня также наполняет силами наших бойцов — участников СВО», — сказал Дмитрий Волков.

Он пожелал каждому, чтобы Божье благословение согревало его дом, дарило взаимопонимание и душевное тепло.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, прославляющих рождение Сына Божьего, Иисуса Христа. Православные верующие отмечают его 7 января. Праздничные богослужения прошли в храмах Красногорска.

