Глава Красногорска принял участие в мотопробеге в честь Дня города

Мотопробег, приуроченный к 80-летию Великой Победы и 93-летней годовщине с момента основания Красногорска, прошел в городском округе в Красногорске. В нем приняли участие глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдастанов и члены мотоклуба, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники мотопробега посадили деревья в новом сквере Инженерных войск, который открыли после реконструкции в негласной столице Инженерных войск — поселке Нахабино.

«Сегодняшнее время — время сильных людей. Посмотрите, как мы объединились, каковы стали наши сильные черты. Мы стали едины. Мы отдаем дань уважения героическим подвигам наших предков, которые живут в нашей памяти. И эту память мы обязаны передавать молодому поколению», — отметил Волков.

