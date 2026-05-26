Глава Красногорска поздравил выпускников школы «Мозаика»

Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года, прошло в школе «Мозаика» в Путилково. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков разделил этот волнительный день с выпускниками, их родителями и педагогами образовательного учреждения.

В 2026 году школу оканчивают 69 одиннадцатиклассников и 116 девятиклассников. Для них последний звонок стал важной вехой перед началом нового этапа — продолжением учебы в колледжах и вузах или выбором профессионального пути. Всего в округе в этом году более 6 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

«В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть этот прощальный аккорд перед новой жизненной главой станет основой больших свершений и ваших будущих побед», — сказал Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.