Глава Котельников проверил модернизацию систем теплоснабжения в мкр Ковровый
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил ход работ по модернизации систем теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участок тепловой сети, по которому осуществляется подача теплоносителя, уже отремонтирован. В настоящее время подрядчик выполняет строительство тепловых камер и бетонирование канала, где проходят инженерные сети.
Монтаж трубопровода планируется завершить до конца октября. После этого подрядная организация закроет канал и приступит к обратной засыпке траншей и благоустройству территории. Общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, составляет 544 метра.
Работы проводит ООО «СтройСнаб» в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.
Контроль за качеством и сроками проведения работ осуществляет Управление технического надзора и контроля реализации (УТНКР) Московской области.