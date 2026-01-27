Глава Котельников проверил готовность коммунальных служб к непогоде

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел оперативное совещание с управляющими компаниями и муниципальными учреждениями. Главная тема — готовность коммунальных служб к предстоящему снегопаду и работе в усиленном режиме, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. С учетом опыта предыдущего циклона поручено заранее усилить ресурсы — как техникой, так и людьми. К уборке планируется привлечь 17 единиц техники МБУ «Спецтранс» и еще 9 единиц от управляющих компаний.

На территории округа находятся:

40 муниципальных и 6 региональных автодорог;

19 автобусных остановок;

204 многоквартирных дома.

В первую очередь будет проводиться расчистка автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта, входных групп многоквартирных домов, подъездов и подходов к объектам социального назначения, а также контейнерных площадок.

Управляющим компаниям поручено обеспечить своевременную и качественную уборку снега на придомовых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.