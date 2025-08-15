Глава Котельников посетил складской комплекс «Белая Дача»

сегодня в 11:37

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев посетил современный складской комплекс класса А «Белая Дача», расположенный в округе. Одним из арендаторов комплекса уже полтора года является компания «Лемана ПРО», которая занимается реализацией товаров для дома и ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Соболев пообщался с директором комплекса Александром Тюриным. Комплекс площадью 30 тыс. кв. м предоставляет полный спектр логистических услуг: от хранения товаров до их комплектации и доставки клиентам.

Здесь создано более 200 рабочих мест, организованы комфортные условия труда. Особое внимание уделяют безопасности — строгий контроль передвижения и обязательное использование защитной экипировки.

Как отметил директор комплекса, компания «Лемана ПРО» выбрала этот объект благодаря стратегическому расположению Котельников как логистического хаба, что позволяет оптимизировать поставки по всему Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.