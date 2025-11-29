Глава Котельников обсудил с бизнес-сообществом поддержку участников СВО

В неформальной обстановке обсудили, чем запомнится этот год и обозначили планы на следующий. Поговорили о завершении крупных проектов, развитии малого и среднего бизнеса, участии в госпрограммах и мерах поддержки со стороны правительства Московской области.

Встреча объединила руководителей предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Это руководители предприятий из разных отраслей: строительства, торговли, производства, сферы услуг. Каждый из них ежедневно решает задачи, от которых зависит благополучие сотен семей и развитие нашего округа. Такие встречи помогают услышать мнение напрямую, обсудить проблемы и найти совместные решения.

Отдельное внимание уделили теме помощи участникам специальной военной операции. Предприниматели нашего округа не остаются в стороне: так, генеральный директор ООО «Трак-Бетон» и руководитель Общественной палаты городского округа Котельники Олег Козловский рассказал о своем сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО города Котельники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.