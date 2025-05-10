Глава Королевского ВМФ Великобритании ушел в отставку на фоне скандала

сегодня в 06:42

Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирал Бен Ки неожиданно подал в отставку после 39 лет службы из-за служебного романа, пишет РБК .

Как сообщает The Telegraph, решение было принято на фоне внутреннего расследования Министерства обороны, касающегося его отношений с одной из сотрудниц флота.

59-летний адмирал, имеющий жену и троих детей, планировал покинуть пост летом, но ушел раньше срока. Источники издания утверждают, что Ки был недоволен текущим состоянием флота и хотел спокойно провести время с семьей. Однако расследование о возможном нарушении служебной этики ускорило его отставку.

ременно исполняющим Вобязанности главы ВМФ назначен вице-адмирал сэр Мартин Коннелл. Министерство обороны отказалось комментировать детали расследования Сам адмирал Ки пока не высказался публично по поводу ситуации.

Ранее в 2023 году аналогичный скандал привел к отставке заместителя начальника штаба обороны.

Эксперты отмечают, что досрочный уход адмирала Ки создает дополнительные сложности для ВМФ Великобритании, который и без того сталкивается с проблемами финансирования и технического перевооружения флота.