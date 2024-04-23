Глава Королева провел оперативное совещание

Одной из главных тем стал месяц чистоты и благоустройства. Главе города доложили о масштабной уборке, которая проходит в наукограде. В порядок приводят городские территории, дороги, остановочные комплексы, контейнерные площадки, малые архитектурные формы, подъезды. Также генеральная уборка проходит в парках, на общественных и дворовых территориях, на городских предприятиях и прилегающих к ним территориях.

Особое внимание Игорь Трифонов уделил 27 апреля. В этот день в Королеве пройдет сразу два масштабных мероприятия: областной субботник и экологическая акция «День добрых дел». Планируется, что в этом году в акции примут участие школьники. Они помогут привести в порядок памятники и Мемориалы Воинской Славы, а также высадят на общественных пространствах деревья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.