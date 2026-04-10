Глава Королева пригласил школьников КНР на олимпиаду

Глава Королева Игорь Трифонов пригласил школьников из Китая принять участие в международной космической олимпиаде. Официальное приглашение китайским коллегам передал первый заместитель главы Илья Конышев во время рабочей поездки в КНР, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Делегация Королева во главе с Ильей Конышевым находится в Китае с рабочим визитом. Основная цель поездки — обмен опытом по внедрению современных технологий в образовательный процесс и создание инновационных площадок. Эти направления активно развиваются и в наукограде.

Представители Королева отметили, что в китайских школах широко применяют искусственный интеллект. В учебных заведениях работают технологические лаборатории, где старшеклассники изучают нейросети и робототехнику. Специальные ИИ-системы анализируют успеваемость и помогают школьникам выстраивать образовательную траекторию.

Китайские специалисты, в свою очередь, подчеркнули, что в российских школах больше внимания уделяется живому общению и развитию творческого мышления. Отдельный интерес вызвала система предпрофильной подготовки и модель «школа – вуз – предприятие», которая формируется в Королеве.

Ранее представители КНР посетили гимназию № 9 в Королеве. Они ознакомились с работой пришкольного кванториума и профильных классов — педагогического, предпринимательского, инженерно-космического, медицинского, а также олимпиадных и лингвистических направлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.