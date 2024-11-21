Глава Королева поздравил мам участников специальной военной операции с Днем матери

Встреча главы Королева Игоря Трифонова с родственниками участников специальной военной операции прошла в королевском центре поддержки участников СВО и их семей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Игорь Трифонов поздравил мам бойцов с наступающим праздником, вручил им подарки и приглашения на тожественное мероприятие, посвященное Дню матери, которое пройдет в Королеве 26 ноября. Также глава города подчеркнул, что семьи участников СВО всегда могут рассчитывать на необходимую помощь и поддержку.

На встрече обсудили вопросы, которые возникли у родственников бойцов. Они касались ЖКХ, медицинских услуг, улучшения жилищных условий.

Встречи с семьями королевских военнослужащих в королевском Центре поддержки участников СВО и их семей проходят регулярно. Родным участников СВО помогают волонтеры, на постоянной основе организована медицинская, психологическая, юридическая помощь, решение бытовых вопросов. Создан специальный чат, в котором можно отправить просьбу о помощи, а также узнать о мерах поддержки, о городских событиях и мероприятиях.

За время работы Центра от родственников поступило свыше тысячи обращений, почти все они решены.

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