сегодня в 23:07

Глава комитета ГД заявил, что работа YouTube в России зависит от хостинга

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в Telegram-канале сообщил , что условия работы YouTube в РФ зависят от самого видеохостинга, при этом он отметил, что в технических сложностях виноват тоже сервис.

«Технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования», — сообщил он.

Боярский также добавил, что если YouTube хочет оставаться в РФ, то он должен выполнять требования российского законодательства.

Согласно статистике американской компании, трафик YouTube в РФ 23 декабря рухнул ниже 20% от средних показателей.

Ранее глава думского комитета по информполитике (ныне врио губернатора Курской области) Александр Хинштейн предупредил, что в конце июля-начале августа 2024 года скорость загрузки YouTube уменьшится до 70%. Он отметил, что деградация видеохостинга — «вынужденная мера».