Глава Клина встретился с ветеранскими организациями

Встреча главы городского округа Клин Василия Власова с представителями ветеранских и военно-патриотических объединений прошла 18 апреля. Участники обсудили поддержку семей военнослужащих и вовлечение молодежи в спорт и дополнительное образование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие десантники, пограничники, ветераны СВО и представители других общественных объединений. Они поддерживают семьи военнослужащих и ведут работу с подрастающим поколением. Особое внимание планируется уделить детям, чьи отцы выполняют боевые задачи на южных рубежах страны.

В округе проживает значительное число таких ребят, однако менее половины из них посещают спортивные, музыкальные и танцевальные секции. Участники встречи обсудили, как расширить их вовлеченность в кружки и общественную деятельность.

«Основная наша задача — помочь мамам привлечь детей к спорту, кружкам, занятиям. Каждый из нас в меру своего опыта, понимания жизни должен оказать содействие», — пояснил Василий Власов.

Стороны предложили активнее привлекать молодежь к патриотическим и спортивным мероприятиям, организовывать экскурсии на предприятия и развивать новые направления дополнительного образования. Администрация и общественные организации намерены выстроить эту работу системно и на постоянной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.