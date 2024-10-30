Глава Клина встретилась с председателем Духовного управления мусульман

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Глава городского округа Клин Алена Сокольская провела встречу с председателем Духовного управления мусульман Московской области, Муфтием Московской области Рушаном Рафиковичем Аббясовым и представителями местной мусульманской общины, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У нас много тем для общения, касающихся, прежде всего, программ исторической направленности и просвещения.

Остаемся на постоянной связи с Клинским духовно-просветительским центром мусульманской общины «Возрождение» и по вопросам гуманитарной помощи нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО на южных рубежах нашей Родины», — сообщила Алена Сокольская в своем телеграмм-аккаунте.

Напомним, в августе 2024 года Председатель местной мусульманской общины Донаёрбек Джурабеков предложил муниципалитету помощь в приобретении необходимых вещей для размещенных в Клинском ПВР жителей Курского приграничья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.