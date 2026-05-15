Глава Клина провел выездной прием жителей в Решетниково

Выездной прием жителей прошел 14 мая в поселке Решетниково городского округа Клин. Глава округа Василий Власов обсудил с сельчанами вопросы благоустройства, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу в формате «выездная администрация» организовали на площадке местного отделения МФЦ. К диалогу подключились представители ресурсоснабжающих организаций, сотрудники коммунальных и социальных служб, специалисты в сферах здравоохранения, благоустройства и образования. Жители смогли задать вопросы профильным специалистам и получить необходимые разъяснения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.