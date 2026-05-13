Глава Клина проведет прием жителей в Решетникове 14 мая

Выездной прием жителей пройдет 14 мая в поселке Решетниково городского округа Клин. Глава округа Василий Власов и представители администрации ответят на вопросы без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоится 14 мая в 17:00 в административном здании по адресу: пгт Решетниково, ул. Лесная, д. 3. Жители смогут напрямую обратиться к главе округа, его заместителям, депутатам, профильным специалистам, а также представителям коммунальных, социальных служб и ресурсоснабжающих организаций.

Чаще всего обращения касаются вопросов ЖКХ, ремонта дорог, освещения, благоустройства общественных территорий, расселения аварийного жилья и здравоохранения.

«На встрече вместе со мной будут заместители, депутаты, профильные специалисты, представители коммунальных и социальных служб, ресурсоснабжающих организаций. На каждый вопрос будет получен ответ от компетентных специалистов. Если не в этот же день, то спустя некоторое времени — обязательно. Все обращения будут отражены в протоколе со сроками ответа и указанием ответственных за решение проблемы», — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.