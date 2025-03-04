Глава Клина приняла участие в форуме «Женщины за здоровое общество» в Москве

Глава Клина Алена Сокольская приняла участие в форуме «Женщины за здоровое общество» в Москве. Форум проходит также с участием председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, федеральных экспертов, представителей органов власти, общественности, делового и научного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

Алена Дмитриевна стала участницей диалога женщин на площадке «Новые решения для территорий здоровья», организатором которой впервые выступила ВАРМСУ.

Ключевые темы обсуждения:

реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в муниципалитетах;

масштабирование успешных муниципальных программ по созданию территорий здоровья;

создание и развитие здоровьесберегающей среды на уровне муниципальных образований;

особенности внедрения практик здоровьесбережения в разных регионах России.

«Сегодня на площадке Совета Федерации Федерального Собрания РФ говорили о реализации национального проекта нашего Президента „Продолжительная и активная жизнь“. Рассказала коллегам из субъектов Российской Федерации о тех трансформациях, которые в интересах жителей региона, проходят в нашем Подмосковье. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, привлечение на работу к наш регион лучших специалистов с мировыми именами, внедрение цифровых сервисов, возможностей телемедицины, которые приближают медицинскую помощь к нашим жителям на расстояние вытянутой руки и делают ее доступной в два клика по гаджету. Как отметил наш Президент, в центре внимания системы здравоохранения должно находиться „не количество оказанных услуг, а человек и его здоровье“. Подробно рассказала коллегам о том, как работы по созданию комфортной городской среды в нашем округе помогают в реализации здоровьесберегающих программ и достижении национальных целей», — прокомментировала Алена Сокольская.

Форум длится два дня и ключевой целью ставит информирование женщин о реализации национальных проектов, мерах, предпринимаемых в ответ на новые вызовы в демографии по формированию здорового общества, а также о трендах и последних достижениях в сфере повышения социального благополучия граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.