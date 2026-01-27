Глава Каширы провел прием жителей по вопросам поддержки СВО и ЖКХ

В общественной приемной Каширы прошла встреча главы округа Романа Пичугина с жителями. В мероприятии приняли участие руководитель местного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин.

Основное внимание уделили вопросам сбора и доставки гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Кристина Рожкова, супруга военнослужащего и волонтер, рассказала о своей деятельности по доставке гуманитарных грузов на передовую. Она вручила Роману Пичугину благодарственное письмо от командира 242-го мотострелкового полка, где служат жители Каширы. Также бойцы передали инсталляцию, изготовленную из деталей отечественного дрона, которую решено разместить в Каширском краеведческом музее.

Кроме того, Кристина Рожкова подняла ряд вопросов, связанных с жилищно-коммунальной сферой. Все обращения были приняты в работу для оперативного решения.

Роман Пичугин отметил, что регулярные приемы граждан помогают своевременно реагировать на проблемы жителей и способствуют эффективному взаимодействию с населением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.