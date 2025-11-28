Глава Каширы посетил один из офисов МФЦ

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин познакомился с работой Многофункционального центра на улице Ильича, где побеседовал с коллективом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате встречи были определены вопросы, требующие решения. Среди них — проработка возможности открытия нового офиса МФЦ в Кашире-2 и сокращение бюрократических процедур и упрощение процессов. Также Роман и сотрудники МФЦ обсудили необходимость расширения задач центра — повысить качество обслуживания, ускорить выполнение поручений, решать больше вопросов жителей и упростить процессы.

Офисы МФЦ в Кашире работают по принципу «одного окна». Здесь можно получить более 400 услуг, с начала года специалисты приняли и обработали свыше 55 тыс. обращений.

Офис на ул. Ильича принял 9158 электронных заявок — на 3177 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно востребованы у жителей онлайн-консультации с органами социальной защиты: проведено 4554 видеоконсультации. Эта услуга стала настоящим спасением для старшего поколения и тех, кому нужны детальные разъяснения по мерам господдержки.

Весь этот колоссальный объем работы выполняется силами 55 сотрудников двух офисов МФЦ. Центр постоянно внедряет новые технологии. Например, с помощью криптокабины жители могут самостоятельно сделать биометрическое фото и сдать отпечатки пальцев для оформления загранпаспорта — уже оформлено 83 документа.

Также через МФЦ можно восстановить любые свидетельства ЗАГС — с начала года выдано 773 свидетельства.

Недавно в офисе на Ильича начал прием представитель регионального оператора по вывозу отходов. Теперь можно на месте заключить договор, погасить задолженность или разобраться в платежном документе.

В этом году МФЦ Московской области, в состав которого входит и каширское подразделение, во второй раз подряд победил во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». Это достижение — закономерный результат ежедневной профессиональной работы.

«Жители знают, что могут прийти в МФЦ и быть уверенными, что их вопрос решится. Мы работаем шесть дней в неделю, с 8:00 до 20:00, и гарантируем оказание услуг в полном объеме», — отметила руководитель офиса Светлана Колосова.