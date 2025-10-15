Глава Каширы посетил хозяйство «Агрокультура групп»

В Кашире успешно развивается ООО «Агрокультура групп» — лидер Московской области по выращиванию овощей закрытого грунта и один из 22 тепличных комбинатов Группы компаний «РОСТ», крупнейшего производителя тепличных овощей в России. Глава округа Роман Пичугин посетил этот современный тепличный комплекс и встретился с его директором Сергеем Лацковым, чтобы обсудить актуальные вопросы развития и планы на будущее, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выращивание огурцов и томатов на первый взгляд кажется простым процессом — достаточно качественного грунта, тепла и света. Однако то, что происходит в «Агрокультура групп», — это настоящая наука и передовые технологии. Здесь внедрена полностью автоматизированная система управления, которая точно поддерживает заданные параметры температуры и влажности, обеспечивает индивидуальный полив каждого растения и в режиме реального времени контролирует их рост и развитие.

Особое впечатление производит масштаб производства: тепличные площади комплекса занимают 103 гектара. В 2024 году здесь собрано более 60 тысяч тонн огурцов и около 43 тысяч тонн томатов.

Также предприятие является крупным работодателем округа — на площадках работает свыше 1200 человек, из которых почти 1000 — жители Каширы.

Высококачественная продукция «Агрокультура групп» представлена в крупнейших торговых сетях, включая «Ашан», «Перекресток», «Верный», «Глобус», «Дикси», «Метро» и другие.

В планах предприятия — дальнейшее развитие и внедрение инноваций, в частности интеграция искусственного интеллекта для оптимизации процессов выращивания и повышения урожайности. «Агрокультура групп» — яркий пример того, как современное сельское хозяйство способствует развитию экономики и обеспечивает потребителей свежими овощами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.