Глава Каширы оценил перспективы развития предприятия, создающего уникальные теплоизоляционные материалы

Перспективы создания новых рабочих мест и уникальные разработки, в том числе для экспедиций легендарного путешественника Федора Конюхова, обсудил глава городского округа Кашира Роман Пичугин в ходе рабочего визита на предприятие «Тепофол». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи руководитель муниципалитета познакомился с производством и обсудил перспективы его развития с генеральным директором ООО «Тепофол» Карапетом Тер-Закаряном и его заместителем Андреем Макаровым.

«Все наши разработки рождаются из практического опыта и проходят строгую проверку в исследовательских институтах. Мы гордимся тем, что создаем не просто теплоизоляцию, а готовые технологические решения для энергоэффективного строительства», — отметил Карапет Тер-Закарян.

Особая гордость предприятия — запатентованная технология производства рулонного утеплителя толщиной свыше 50 мм с замковым соединением, не имеющая аналогов в России и мире. При этом компания демонстрирует экологическую ответственность: большая часть производственных отходов перерабатывается в полиэтилен для упаковки готовой продукции.

В планах — в 2026 году запустить производство матов из вспененного полиэтилена, которые ранее закупались у партнеров. Уже возведен новый цех площадью 1500 кв. м. Вскоре установят оборудование, появится порядка 30 новых рабочих мест.

Предприятие успешно реализует проекты импортозамещения. Когда немецкие партнеры прекратили поставки демпферных матов, «Тепофол» разработал аналогичную продукцию, не уступающую по характеристикам оригиналу. В одном из цехов налажено производство защитной упаковки и ложементов — формовых вкладышей для хрупких предметов сложной конфигурации.

Развивается швейный цех — за год он превратился из небольшой мастерской в полноценное производство. Благодаря этому увеличили объемы изготовления особых противодронных одеял, доказавших свою эффективность за лентой.

Запустили производство пуфиков. Легкие, разных цветов и форм, эти изделия уже представлены на маркетплейсах.

Сейчас работники швейного цеха трудятся над созданием уникального изделия — палатки для экспедиции в Антарктиду знаменитого путешественника Федора Конюхова. Ранее предприятие уже успешно изготовило палатку для его похода на Северный полюс. Она выдержала все испытания и была высоко оценена путешественником.

Важным и торжественным моментом визита стала церемония награждения сотрудников предприятия. Роман Пичугин вручил благодарственные письма

Армену Рафиковичу Асатряну, инспектору отдела технического контроля;

Антону Андреевичу Тарасюку, инженеру-технологу;

Нине Михайловне Соболевой, оператору ЧПУ станка 2 категории;

Константину Алексеевичу Журавлеву, механику 1 категории;

Ольге Владимировне Рыженко, старшему бухгалтеру.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.