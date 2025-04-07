Глава Каширы Михаил Шувалов проверил организацию горячего питания в школе № 9

Без предупреждения глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов посетил столовую школы № 9. Он проверил, как в образовательном учреждении организовано горячее питание. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета проконтролировал место приема пищи, ознакомился с меню и оценил качество приготовленного поварами обеда. Это были суп, котлета с макаронами, салат из свеклы и компот.

«Пять дней в неделю наши дети на учебе, соответственно, завтракают и обедают в школе. Я побывал в столовой школы № 9, чтобы проверить, как кормят школьников. Блюда приготовлены качественно и вкусно. Спросил мнение ребят о школьном питании и их предпочтениях. Им нравится приготовленная поварами еда», — отметил Михаил Николаевич.

Глава городского округа Кашира продолжит контролировать качество питания в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.