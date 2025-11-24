Глава Истры Татьяна Витушева с рабочим выездом посетила территорию Ивановского

Руководитель муниципального округа Истра Татьяна Витушева посетила Ивановское. Обход начали с деревни Лужки, где расположена Церковь Петра и Павла. Это старинный храм является памятником архитектуры XIX века, переживший закрытие и разрушение в прошлом столетии. Он был возрожден благодаря труду и заботе прихожан. Сегодня церковь вновь является духовным центром не только для жителей Лужков, но и соседних населенных пунктов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время проводится поэтапное благоустройство прилегающей территории. Два года назад здесь был проведен ремонт дороги на улице Песчаная, а в прошлом году по обращениям жителей отремонтировали участок дороги на улице Заречная, ведущий к церкви. Сегодня также по обращениям жителей детально рассмотрели возможность организации дополнительной автомобильной парковки.

Пространство для этого довольно ограничено, храм находится в самом центре деревни, его территория примыкает к охранной зоне, а рядом располагается памятник жителям деревни Лужки, не вернувшимся с фронта в годы Великой Отечественной войны. Поэтому очень важно, чтобы проводимое благоустройство было выполнено с сохранением природно-исторического ландшафта.

«Принято решение, что профильные специалисты администрации дополнительно выедут на место, полностью осмотрят территорию, детально проработают проект с учетом пожеланий местных жителей. Обустройство парковочного пространства планируем реализовать уже в следующем году», — отметила Татьяна Витушева.

Второй точкой рабочего объезда стала автомобильная дорога, ведущая от деревни Павловское к деревне Обновленный Труд.

В начале лета из-за обильных проливных дождей на участке в низинной части дороги, где проходит ручей, произошло размытие полотна. Дорожные службы в целях обеспечения безопасности жителей и водителей оперативно установили предупреждающие знаки и ограничили движение.

На время восстановления водопропускной трубы участок был полностью перекрыт. Это решение позволило подрядчику провести основные аварийно-восстановительные работы.

Данной дорогой пользуется большое количество жителей, начиная от Качаброво, поселка Троицкий, Санниково и прилегающих населенных пунктов. Также, в пиковые часы на ЦКАД водители используют ее, как объездную дорогу.

«В рамках выезда проконтролировала ход проведения работ. Сегодня движение на участке открыто: проезд для автомобилей восстановлен, а первоочередные мероприятия выполнены», — пояснила Витушева.

Однако, как отметил представитель подрядной организации, для дальнейшего укрепления проблемного участка запланированы и дополнительные мероприятия, поэтому вопрос остается на контроле. Все последующие ремонтные работы будут выполнены с соблюдением норм и с обязательным информированием жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.