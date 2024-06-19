Глава Истры Татьяна Витушева рассказала о благоустройстве дворов округа

«Одним из этапов комплексного благоустройства дворовых территорий является замена детских игровых площадок. Причем каждая такая площадка — это наказы и обращения жителей, поступающие в адрес администрации через все формы обратной связи», — сказала глава округа.

В 2022 году было смонтировано 8 площадок, в 2023 году — 7, то план 2024 года сформирован и вовсе из 11 детских игровых площадок.

В перечень вошли следующие адреса:

Дедовск, ул. Главная д. 2, 7 Дедовск, ул. Ударная д. 1

Дедовск, ул. Спортивная д. 1-5

Дедовск, ул. Спортивная д. 6

Дедовск, ул. Панфилова д. 1-3

Истра, пр. Генерала Белобородова, д. 9,10,11,12,16

Истра, пр. Генерала Белобородова, д. 3, 4

Глебовский, ул. Микрорайон, д. 39

Кострово, ул. Центральная д. 14,15

По всем адресам на детских площадках планируется полная замена покрытия и всех игровых элементов. В комплекс работ войдет также озеленение территории, установка урн и лавочек, замена уличного освещения.

Кроме этого, дополнительно по обращениям жителей будут установлены и 2 новые детские площадки, расположенные:

Ивановское, ул. Родниковая

Снегири, д. Ленино

Работы по замене и установке детских игровых площадок планируется завершить до конца III квартала текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.