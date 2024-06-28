Глава Истры Татьяна Витушева провела выездную администрацию в селе Рождествено

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Встреча главы городского округа Истра Татьяны Витушевой с жителями в формате выездной администрации прошла в ДК села Рождествено. Во встрече принимали участие представители регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с местными жителями глава округа обсудила вопросы обеспечения безопасности на региональных участках дорог.

Жители обратили внимание на необходимость установки светофора и искусственной дорожной неровности по дороге от жилого комплекса «Новоснегиревский» до местной школы.

Также задали вопрос про обустройство пешеходного тротуара вдоль дороги, который ведет до железнодорожной станции «Снегири». Жилая застройка на данной территории значительная, людей в микрорайоне проживает много, а потому запрос на строительство тротуара в сторону железнодорожной станции является массовым и беспокоящим жителей.

«Оба этих вопроса находятся в зоне ответственности министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Вместе с жителями попросили их взять в проработку с последующим выполнением», — пояснила Витушева.

В рамках выездной администрации в Рождествено обсуждались и частные, локальные обращения жителей, самыми популярными темами стали ЖКХ и земельно-имущественный блок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.