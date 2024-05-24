Глава Истры Татьяна Витушева поздравила выпускников округа с последним звонком

В этом году в муниципалитете со школой прощаются 705 одиннадцатиклассников, а 1910 учащихся 9-х классов сделают выбор: остаться в школе или продолжить образование уже в колледже. Для всех это первая серьезная экзаменационная проверка, предвещающая новый этап в жизни.

Старейшую школу в городского округа Истра, носящую имя выдающегося русского писателя А.П. Чехова, посетила глава Истры Татьяна Витушева.

«За более чем 100 лет из этой школы выпустились тысячи истринцев, а 2 года назад мы здесь провели еще и капремонт, бережно сохранив всю глубочайшую атмосферу этого учебного заведения. Сегодня здесь последний звонок встречают 119 девятиклассников и 58 одиннадцатиклассников. Желаю всем нашим ребятам верить в себя и добиваться поставленных целей, с оптимизмом встречать каждый новый день своей жизни, делиться радостью друг с другом и помнить о моральных и жизненных ценностях, которые были заложены в школе», - поздравила Татьяна Витушева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.