Глава Истры посетила деревни Манихино и Павловское в рамках рабочего выезда

Деревню Манихино и деревню Павловское объединяет не только единое вхождение в границы территории Ивановского, но и одна давняя застарелая проблема — необходимость устройства дополнительного освещения на улицах Васильковая и Овражная, сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Но и там и там схожая ситуация — для устройства дополнительных фонарей был необходим монтаж целого ряда новых опор освещения, но это бы создало уже другую проблему, сузив проезды вдоль улиц. Об этом нам также сигнализировали местные жители. А потому нужно было найти иное решение проблемы. Оно было найдено за счет достигнутого соглашения администрации с „Россетями“. В апреле началась соответствующая работа, которая на сегодня полностью завершена, в чем убедилась лично в рамках рабочего выезда», — написала глава в своем Telegram-канале.

На ул. Васильковая в деревне Манихино проживают 67 человек, это более полусотни домовладений. Линия «Россетей» была дооснащена 29 светильниками, установленными на имеющиеся опоры. Для этого было проложено почти 1,5 км нового кабеля. В настоящее время наружное уличное освещение работает в штатном режиме.

Также на ул. Овражная в деревне Павловское насчитывается более 70 домовладений. После реконструкции улица получила освещение в виде 32 новых фонарей, общая протяжённость новой линии составляет более 1,1 км.

Долголетний вопрос решен, а жители поблагодарили за поиск и реализацию альтернативного и удобного для всех решения.

В рамках выезда с местными жителями также обсудили и другие волнующие их вопросы: сбросы строительного мусора и борьба с «серыми возчиками», покос борщевика на частных землях, содержание территорий. Все вопросы взяты на контроль.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.