сегодня в 20:29

Глава Химок рассказала о принятых мерах по обеспечению доступности дороги в Левобережном

После перекрытия дороги на улице Совхозная собственником земельного участка, администрация Химок инициировала процедуру установления сервитута в пользу неограниченного круга лиу, передани пресс-сдружба администрации муниципалитета.

Этот процесс имеет регламентные и процедурные сроки.

Какие приняты меры:

представители муниципального земельного контроля и сертифицированные кадастровые инженеры выехали на место и подготовили схему расположения границ сервитута.

Проект решения об установлении сервитута и указанная схема прошли согласование Межведомственной комиссии по земельно-имущественным отношениям в Московской области (Министерства имущественных отношений Московской области).

Если собственник не примет меры по освобождению части территории земельного участка, указанного в схеме, меры по демонтажу будут приняты со стороны администрации.