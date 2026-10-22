Глава Химок проверила обновленный маршрут вдоль Юбилейного проспекта

Глава Химок Инна Федотова 21 октября оценила состояние пешеходной зоны вдоль Юбилейного проспекта после благоустройства. На участке протяженностью около километра заменили покрытие и бортовые камни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инна Федотова проверила обновленный пешеходный маршрут на участке от дома № 6 до дома № 60 на Юбилейном проспекте. Работы провели по наказам жителей в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Старую плитку заменили асфальтом и установили новые бортовые камни. Ширина обновленного тротуара составляет три метра, протяженность — около километра.

«Комфорт для химчан. Его формируют благоустроенные пешеходные маршруты и качественная городская среда», — отметила Инна Федотова.

Благоустройство участка стало частью программы обустройства пешеходных коммуникаций при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из 65 маршрутов, запланированных на 2026 год, работы завершили на 54. Оставшиеся дорожки в разных микрорайонах округа планируют завершить в установленные сроки. Глава Химок взяла выполнение работ под личный контроль.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.