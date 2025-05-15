Глава Химок проверила ход капитального ремонта Дворца культуры «Родина»

В Химках продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина». На объекте уже выполнена половина общестроительных работ. Новый облик приобретут фасад здания, входная группа и прилегающая территория. Глава Химок Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский осмотрели ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объект уже более 65 лет служит местом проведения спектаклей, концертов, фестивалей и конкурсов. Здесь занимаются 74 творческих коллектива, в том числе 7 народных и 2 образцовых. Всего занятия посещают более 1700 человек. Наша задача — создать комфортные и современные условия для работы и развития химчан», — отметила Елена Землякова.

В настоящее время рабочие усилили несущие стены, заменили окна, возвели перегородки, установили тепловой контур. Сейчас они завершают черновую отделку: ведут штукатурные работы в актовом зале и на лестницах, а также монтаж инженерных систем и электропроводки. Ежедневно на объекте трудится около 60 специалистов. Одновременно выполняется сразу несколько видов работ.

При проведении работ особое внимание уделяют сохранению уникального архитектурного стиля дворца культуры. Запланирован ремонт мраморных лестниц в холле и реставрация старинных люстр.

«Капитальный ремонт Дворца культуры „Родина“ — важный шаг для улучшения культурной инфраструктуры Химок. Современные условия помогут творческим коллективам развиваться и сделают этот объект центром вдохновения для наших горожан», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Интерьер обновят согласно утвержденному архитектурному проекту. Во всех помещениях появится новая мебель, современное технологическое и звуковое оборудование. В порядок также приведут входные группы и прилегающую территорию.

Дворец культуры «Родина» по праву считается культурным центром города. Капитальный ремонт позволит подарить объекту вторую жизнь, осовременить здание, сохранив его главное предназначение.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Полностью завершить реконструкцию планируют в этом году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.